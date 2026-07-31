Haberler

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

N.E.K. (22) idaresindeki 34 EJB 570 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Yalçın'a (72) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalçın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık' suçundan tutuklandı

Muhtar kadın ile eşi tutuklandı! Suçlama çok ağır
Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı

Akın ettikleri ülkeden dönen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
TÜGVA'dan İstanbul'da dev program! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor

Stadyum hıncahınç doldu! TÜGVA'dan İstanbul'da dev program
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım