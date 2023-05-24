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Şanlıurfa'da otomobili çarpraz ateşe tutulan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobili çarpraz ateşe tutulan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobili çapraz ateşle taranan güvenlik korucusu Raşit Kaya hayatını kaybetti. Kaya'nın 24 gün önce de uzun namlulu tüfekle otomobiline ateş açıldığı ve bu saldırıda yara almadığı öğrenildi.

Viranşehir'in Mimar Sinan Caddesi'nde gerçekleşen olay akşam saatlerinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Raşit Kaya otomobiliyle seyir halindeyken, iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce önü kesilerek otomatik silahlarla ateş açıldı. Çapraz ateş sonucu vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği Kaya için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine geçen ekipler Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelmesinin ardından güvenlik korucusu Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın ölümüne neden olan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

24 GÜN ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Raşit Kaya'nın, 24 gün önce de Viranşehir'in Hürriyet Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Kaya yara almadan kurtulurken, yanında bulunan bir kişi ise yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Raşit Kaya Viranşehir Mimar 3. Sayfa Güncel Haberler

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