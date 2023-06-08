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Şanlıurfa'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Haliliye ilçesi Esentepe Mahallesinde, sürücüsü belirlenemeyen 06 VOA 97 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.

Sürücüsünün yol kenarında durdurduğu otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA / Abdullah Akkurt - Güncel

Şanlıurfa İtfaiye Güncel Haberler

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