Şanlıurfa'da yoldan çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkarak kayalıklara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Zozan Altunsuyu yönetimindeki 41 SE 202 plakalı otomobil, Karacadağ-Siverek kara yolu kırsal Çağa Mahallesi yakınlarında yolun dışındaki kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı