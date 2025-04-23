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Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'da park halindeki 3 araca çarpıp devrilen otomobil sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobil, park halindeki 3 araca çarpıp devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdülsamet Şeyhanlıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği otomobilin park halindeki araçlara çarparak devrildiği görüldü. Kazayla birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredekiler kısa süreli panik yaşıyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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