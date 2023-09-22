Şanlıurfa'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı
Şanlıurfa-Mardin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, M.Ç. idaresindeki otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
M.Ç. idaresindeki 27 ADY 72 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun Akpınar Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
M.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel