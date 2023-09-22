Şanlıurfa'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Şanlıurfa-Mardin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, M.Ç. idaresindeki otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.