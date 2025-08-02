Şanlıurfa'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Çatak Mahallesi'ndeki orman girişindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel