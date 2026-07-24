Haberler

Şanlıurfa'da otluk yangını ormana sıçradı

Şanlıurfa'da otluk yangını ormana sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otlukta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otlukta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçedeki kırsal mevkide henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
İzmit Belediye Başkanı'nın şoföründen çarpıcı ifade: Poşette para hissettim

Tutuklanan belediye başkanını yakacak ifade: Poşeti kendisine verdim
Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gururla anlattı: Teşekkür telefonları geldi
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı

Bakanlık, ünlü markayla ilgili vahim iddiayı doğruladı
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi