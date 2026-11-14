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Şanlıurfa'da operasyonda 176 kilogram esrar bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da jandarmanın narkotik operasyonunda 176 kilogram esrar ve 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 176 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 176 kilogram esrar ile 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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