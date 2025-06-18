Şanlıurfa'da Nohut Hasadı İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde belediye işletmelerindeki 90 dönümlük alanda nohut üretimi yapıldı.

Hasadı gerçekleştirilen nohut, kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu, Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde belediyeye ait işletmelerdeki nohut hasadını tamamladıklarını belirtti.

Hatipoğlu, ilerleyen süreçte tarımsal kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.???????