Şanlıurfa'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Çizgili Sırtlan Ölü Bulundu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir çizgili sırtlan yolda ölü olarak bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yeşilözen Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, yolda hareketsiz halde vahşi bir hayvanın olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.

Ekipler, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğu belirlenen ölü hayvanı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
