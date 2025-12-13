Şanlıurfa'da Narko alan denetimi gerçekleştirildi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele amacıyla gerçekleştirilen Narko alan uygulamasında 149 araçta arama yapıldı ve 310 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'da emniyet ekipleri Narko alan uygulaması gerçekleştirdi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Süleymaniye Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 38 ekip, 100 personelin katılımıyla Narko alan uygulaması yapıldı.
Ekiplerce 4 ayrı noktada oluşturulan uygulama noktasında 149 araçta arama yapılırken, 310 kişinin de kimlik sorgusu gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy uygulama noktalarını ziyaret ederek polislerle bir süre görüştü.
Kaynak: AA / Kemal Polat - Güncel