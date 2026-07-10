Motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı

ŞANLIURFA'da bir otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Y.'nin kullandığı motosiklet bir otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Aydın Y. ile arkasındaki kuzeni Mehmet Hadi Y. metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Hadi Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza anı, otomobilin arka görüş araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin otomobile çarpmasıyla iki kişinin havaya savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı