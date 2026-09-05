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Şanlıurfa'da Minibüs TIR'a Çarptı: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Şanlıurfa'da Minibüs TIR'a Çarptı: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
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Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasındaki kara yolunda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da minibüsün, TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Suruç ile Birecik ilçeleri arasındaki kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 AIC 420 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 4 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerlerinde kimlik çıkmayan bir çocuk ile kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve ağır yaralanan Felek Aşan (40), Said Aşan (57) ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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