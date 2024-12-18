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Şanlıurfa'da Mevlana'nın Vefatının 751'inci Yılı Anıldı

Şanlıurfa'da Mevlana'nın Vefatının 751'inci Yılı Anıldı
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Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı nedeniyle Şanlıurfa'da düzenlenen Şeb-i Arus töreninde tasavvuf müziği dinletisi ve sema gösterisi sunuldu. Program, Şanlıurfa Mevlana Külliyesi Vakfı tarafından gerçekleştirildi ve birçok yerel yönetici katıldı.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı nedeniyle (Şeb-i Arus) Şanlıurfa'da anma programı düzenlendi.

Şanlıurfa Mevlana Külliyesi Vakfı tarafından Mevlana Külliyesi'nde Şeb-i Arus töreni yapıldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği törende, tasavvuf müziği dinletisi ve sema gösterisi sunuldu.

Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
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