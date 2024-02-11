Şanlıurfa'da Metruk Binada Ceset Bulundu

Olay, öğleden sonra İpekyol Mahallesi'nde meydana geldi. Deprem felaketinde ağır hasar gördüğü için yıkılması kararlaştırılan 7 katlı metruk binada, bir kadının yattığını görenler, 112'ye haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İncelemede, kadının öldüğü, cesedin de Sara Bükülmez'e ait olduğu belirledi. Cenaze otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken; olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel