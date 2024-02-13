Şanlıurfa'da Metruk Bina Çöktü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tek katlı metruk bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının ardından Bülent Aslanpençesi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tek katlı metruk bina çökmesi sonucu enkaz altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Sancak Mahallesi'nde tek katlı metruk bir yapının çökmesi sonrası AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çöken metruk yapıda 1 kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler alanda arama kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Bülent Aslanpençesi cansız bedenine ulaşıldı.
Cumhuriyet savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bülent A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.