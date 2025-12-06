Haberler

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan market çalışanı yaralandı


Karaköprü ilçesinde bir market çalışanı, iş yerini açmak istediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.A.'nın durumu araştırılıyor. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde market çalışanı silahlı saldırıda yaralandı.

Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda bulunan marketin çalışanı S.A. (21), iş yerini açmak istediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan S.A, yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
