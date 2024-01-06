Şanlıurfa'da Makarna ve Mısır Yüklü TIR'ların Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, makarna ve mısır yüklü 2 TIR'ın çarpıştığı kazada Halil Akay (44) ile Faruk Alkan (14), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Akay'ın kullandığı 63 K 8022 plakalı mısır yüklü TIR ile Halil Alkan'ın kullandığı 01 Z 2490 plakalı makarna yüklü TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki TIR, yola yan yatıp devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, mısır yüklü TIR'ın sürücüsü Halil Akay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer TIR'daki Halil ve Faruk Alkan ise ağır yaralı olarak Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde tedaviye alınan yaralılardan Faruk Alkan da kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.