Şanlıurfa'da kuyuya düşen kişi öldü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kullanılmayan kuyuya düşen kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kullanılmayan kuyuya düşen kişi yaşamını yitirdi.
Hamit Taş, kırsal Mil Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kullanılmayan kuyuya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Taş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA