Kurye, sipariş götürdüğü 2 kardeşi bıçakla yaraladı

Şanlıurfa'da bir kurye, teslimat sırasında geç gelen sipariş nedeniyle iki kardeşi bıçakla yaraladı. Olayın ardından tutuklanan kurye sağlık durumu iyi olan yaralı kardeşlerin hastaneye kaldırılmasına sebep oldu.

ŞANLIURFA'da kurye Ö.C.T., sipariş götürdüğü H.T. (24) ile kardeşi M.E.T.'yi (24) çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.T. ile ağabeyi H.T. online yemek sipariş platformu aracılığıyla döner ve içecek siparişi verdi. Siparişi götüren kurye Ö.C.T. ile kardeşler arasında yemeklerin geç geldiği ve pos cihazı olmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kurye Ö.C.T., yanında bulunan bıçakla M.E.T. ve H.T.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Ö.C.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
