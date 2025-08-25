Şanlıurfa'da Küçük Çocuğa Otomobil Çarptı

Şanlıurfa'da ailesinin motosikletine binmek istemeyen 3 yaşındaki Bahoz Ali İlhan'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da ailesinin bulunduğu motosiklete binmek istemeyip, caddeye doğru koşan Bahoz Ali İlhan'a (3), otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Ceylanpınar ilçesi Seydo Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. Alışverişten dönen anne ve babasının bulunduğu motosiklete ara sokakta beklerken binmek istemeyip, caddeye doğru koşan Bahoz Ali İlhan'a, Mustafa İ.'nin kullandığı 63 F 4433 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan çocuk ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, babası tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
