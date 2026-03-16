Haberler

Şanlıurfa'da "köpeğe eziyet" eden sürücüye ceza uygulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyyübiye ilçesinde köpeğe eziyet eden sürücüye, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine ceza uygulandı. Valilik, olay hakkında adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, Eyyübiye ilçesinde köpeğe eziyet eden sürücüye ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eyyübiye ilçesinin Yakubiye Mahallesi'nde bir köpeğe eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Köpeğe eziyet eden kişiye ceza uygulandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Paylaşılan görüntüler üzerine emniyet birimlerimiz tarafından derhal çalışma başlatılmış, yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayda kullanılan motosikletin plakası tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde motosikleti kullanan şüpheli şahıs kısa sürede yakalanmış. Şüpheli hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır. Görüntülerde yer alan köpek ise belediye birimlerine bildirilmiş olup, muhafaza altına alınarak hayvan bakımevine götürülmüştür."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Seçimi kazanınca kendinden geçti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı