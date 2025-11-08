Şanlıurfa'da Komşu Aileler Arasında Kanlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

ŞANLIURFA'da komşu 2 aile arasında çıkan, bıçak ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada Abdullah Seyyidoğlu (28) hayatını kaybetti, babası ve 2 kardeşi yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Eyyübiye Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki komşu ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce aile büyükleri de kavgaya karıştı. Bıçak ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada Abdullah Seyyidoğlu, İbrahim Seyyidoğlu, Muhammed Şamil Seyyidoğlu ile baba Zeki Seyyidoğlu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Seyyidoğlu, kurtarılamadı. Baba ve iki kardeşinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

