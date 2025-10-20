Şanlıurfa'da Kepçe Kazası: 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, inşaat malzemesi taşıyan bir kepçenin altında kalan 1 yaşındaki Ahsen Kış, olay yerinde hayatını kaybetti. Kepçe operatörü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kepçenin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Küptepe Mahallesi'nde, inşaata malzeme taşıyan Eyüp Çakmak (33) idaresindeki iş makinesi, evinin yakınlarında oyun oynayan Ahsen Kış'a (1) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Kış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kepçe operatörü Çakmak, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.