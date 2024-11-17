Şanlıurfa'da otomobil devrildi, baba ve oğlu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da Hilvan-Siverek kara yolunun 12. kilometresinde feci bir kaza yaşandı. Eczacı Ceyhun Kafadenk (36) idaresindeki 31 APK 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Ceyhun Kafadenk ve 6 aylık oğlu Mehmet Akif'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Fatma Kafadenk (28) ise ilk müdahalenin ardından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ANNENİN DURUMU KRİTİK

Baba ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Fatma Karadenk'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.