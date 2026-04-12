Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA'da bariyerlere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Fethullah Fevzioğlu (29) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Fethullah Fevzioğlu'nun kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarpıp devrildi. Çevredekiler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerinde sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Fevzioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Fethullah Fevzioğlu'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

