Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde, Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 ANF 033 plakalı otomobil ile 63 B 7704 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, refüjde bulunan yönlendirme tabelalarına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki otomobilde yaralanan 3 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

