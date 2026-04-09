Şanlıurfa'da Kavşakta Kaza: 3 Yaralı

ŞANLIURFA'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde, Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 ANF 033 plakalı otomobil ile 63 B 7704 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, refüjde bulunan yönlendirme tabelalarına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki otomobilde yaralanan 3 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı