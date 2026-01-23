Haberler

Şanlıurfa kent merkezinde kar kalınlığı 18 santimetre ölçüldü

Güncelleme:
Şanlıurfa'da dün başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezinde 18 santimetre kar kalınlığı oluşturdu. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkisinin, öğleden sonra azalması bekleniyor.

Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, sokakları beyaza bürüdü.

AA muhabirinin Şanlıurfa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kent merkezinde kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu, bazı bölgelerde bu seviyenin üzerine çıktığı bildirildi.

Kar yağışının öğleden sonra kent genelinde etkisini yitirmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 2 ila 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
500

