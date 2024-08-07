Damper yüksek gerilim hattına değdi! Kamyon şoförü elektrik akımına kapılarak can verdi

Şanlıurfa'da bir kamyon şoförü, aracıyla yüksek gerilim hattının altında geçerken elektrik telleri dampere değdi. Binlerce voltluk akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.

DAMPER ELEKTRİK TELLERİNE TEMAS EDİNCE OLANLAR OLDU

Olay, sabah saatlerinde, Günışık Mahallesi'nde meydana geldi. Şantiyede çalışan Mevlan Özden, kamyonun damperinin yüksek gerilim hattındaki tellere değmesi sonucu akıma kapıldı.

Yaralanan Özden, olayı görenlerin adrese çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Özden, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özden'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.