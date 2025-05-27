Şanlıurfa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgile göre, Ş.A. yönetimindeki 21 ADS 483 plakalı kamyon, Suruç-Mürşitpınar kara yolu kırsal Yalınca Mahallesi mevkisinde C.T'nin kullandığı 63 LC 093 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekibince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel