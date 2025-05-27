Şanlıurfa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgile göre, Ş.A. yönetimindeki 21 ADS 483 plakalı kamyon, Suruç-Mürşitpınar kara yolu kırsal Yalınca Mahallesi mevkisinde C.T'nin kullandığı 63 LC 093 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekibince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var

Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.