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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün şoförü, sefer sırasında kalbi duran yolcuya ilk yardım eğitimi sayesinde müdahale ederek hayat kurtarılmasına katkı sağladı.

Kent içi toplu taşıma otobüsünde görev yapan İbrahim Halil Boycu, seyir halindeyken bir yolcunun fenalaştığını fark etti.

Otobüsü güvenli bir noktaya park eden Boycu, kalbinin durduğunu belirlediği yolcuya aldığı ilk yardım eğitimi doğrultusunda kalp masajı uyguladı ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Boycu, müdahalesinin ardından yolcuyu sağlık ekiplerine teslim etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, makamında kabul ettiği şoför İbrahim Halil Boycu'ya teşekkür etti.

Şoförün fenalaşan yolcuya müdahalesi ve kalp masajı uyguladığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA