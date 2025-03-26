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Şanlıurfa'da Kadir Gecesi Coşkusu

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Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla binlerce vatandaş Balıklıgöl yerleşkesine akın ederek camilerde namaz kıldı ve dua etti. Yatsı namazının ardından özel mevlit programları düzenlendi.

Şanlıurfa'da Kadir Gecesi coşkusu

Binlerce kişi Balıklıgöl'e akın etti

Camiler dolup taştı

ŞANLIURFA - "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Cami içine sığmayan vatandaşlar, avluda ve cami çevresine serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı. Kentteki camilerin tamamında Kadir Gecesi dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Güncel
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