Şanlıurfa'da Kadir Gecesi coşkusu

Binlerce kişi Balıklıgöl'e akın etti

Camiler dolup taştı

ŞANLIURFA - "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Cami içine sığmayan vatandaşlar, avluda ve cami çevresine serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı. Kentteki camilerin tamamında Kadir Gecesi dolayısıyla özel programlar düzenlendi.