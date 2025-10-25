Haberler

Şanlıurfa'da İzinsiz Gıda Üretimine Baskın: 20 Ton Ürün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, izinsiz gıda üretimi yapan bir iş yerine düzenlediği denetimde 20 tondan fazla pekmez, bal ve nar ekşisi ele geçirdi. İşletme hakkında yasal işlem başlatılacak.

Şanlıurfa'da izinsiz üretilen 20 tondan fazla pekmez, bal ve nar ekşisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi'ndeki bir iş yerinde izinsiz gıda üretimi yapıldığını belirledi.

Jandarma ekibinin katılımıyla iş yerinde yapılan denetimde, 11 ton 568 kilogram pekmez, 2 ton 232 kilogram nar ekşisi ve 6 ton 730 kilogram bal ele geçirildi.

Denetimde, ayrıca 20 bin litre glikoz şurubu, 475 litre renklendirici ve 11 bin litre sosa el konuldu.

Ürünler, imha edilmek üzere yediemine teslim edildi.

Numuneler ise incelenmek üzere Adana Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.

İşletme hakkında, analiz sonuçlarına göre izinsiz üretim ve taklit-tağşiş suçlarından yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
