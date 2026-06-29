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Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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Şanlıurfa'da vatandaşları telefonla arayarak iş bulma vaadiyle dolandıran 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Zanlıların 85 kişiyi 1 milyon 712 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşları telefonla arayarak iş bulmak vaadiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen faillerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile farklı kişilere ait kişisel bilgilerin olduğu iş başvuru formu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan analiz ve araştırmalar sonucunda şüphelilerin 85 kişiyi 1 milyon 712 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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