Şanlıurfa'da İnşaatta Genç Adam Ölü Bulundu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kişi inşaatta ölü bulundu.

Narlıkuyu Mahallesinde devam eden bir inşaatın bekçisi, bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 23 yaşındaki Mehmet Furkan Yaşar olduğu tespit edildi.

Yaşar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.