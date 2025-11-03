Haberler

Şanlıurfa'da İnşaatta Düşme Vakası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da İnşaatta Düşme Vakası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Şanlıurfa'da inşaatta çalışan 14 yaşındaki Suriye uyruklu Mustafa Mustafa, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da çalıştığı inşaatta 5'inci kattan düşen Suriye uyruklu Mustafa Mustafa (14), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kalıpçı olarak çalıştığı inşaatta malzeme taşırken dengesini kaybeden Mustafa Mustafa, 5'inci kattan düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Mustafa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

