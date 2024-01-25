Şanlıurfa'da İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da inşaat işçisi Mahsun Kurt, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi Yaban Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta sıvacılık yapan Mahsun Kurt, açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kurt, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurt, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.