Şanlıurfa'da İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi Yaban Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta sıvacılık yapan Mahsun Kurt, açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kurt, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurt, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel