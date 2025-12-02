Şanlıurfa'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaatın 2'nci katında dengesini kaybederek düşen 46 yaşındaki işçi Celal Akıncı, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dumlupınar Mahallesi'nde bir inşaatın 2'nci katında çalışan Celal Akıncı (46) dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel