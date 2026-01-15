Şanlıurfa'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Paşabağı Mahallesi adliye yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.