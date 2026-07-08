Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ve Karaköprü ilçelerinde, haklarında toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ve Karaköprü ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz