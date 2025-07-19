Şanlıurfa'da husumetli gruplar arasında kavga! 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da husumetli gruplar arasında kavga! 8 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da husumetli gruplar arasında kavga! 8 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavga sonucunda 8 kişi yaralandı. Mahallede önlem alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'da, husumetli iki grup arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralanırken; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Akabe Mahallesi'nde husumetli olan iki grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİLAH VE SOPALAR KULLANILDI, 8 KİŞİ YARALANDI

Tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin sonlandırdığı kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mahallede önlem alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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