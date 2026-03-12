Haberler

Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Arasında Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Arasında Kavga: 2 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Kanoğlu Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada jandarma müdahale etti. Olay sırasında açılan ateşte iki kişi yaralandı. Jandarma, üç şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞANLIURFA'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgaya jandarma müdahale etti. Bu sırada açılan ateşte 2 kişi yaralanırken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Kanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir evin duvarlarına ve eşyalarına zarar verilirken, ihbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kalabalığa müdahale ederken; elinde tüfek bulunan Mehmet Fatih A., husumetlilerine ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Olay cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakimi'nin 'Boşandın mı?' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap

"Boşandın mı?" sorusuna verdiği cevap bomba
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro

Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Hakimi'nin 'Boşandın mı?' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap

"Boşandın mı?" sorusuna verdiği cevap bomba
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor