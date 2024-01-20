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Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

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Birecik ilçesinde demir hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan şüphelileri akaryakıt istasyonunda yakaladı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir arazideki telle çevrili demirlerin çalındığı bilgisi üzerine, o bölgede denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kendilerini fark ederek kaçmaya çalışan şüphelileri bir akaryakıt istasyonunda saklanmaya çalışırken gözaltına aldı.

Şüpheliler E.P. ve Ş.S.A. işlemleri için jandarma karakoluna götürdü.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Jandarma Birecik Hırsızlık Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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