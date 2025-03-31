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Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akrabalar arasında hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akrabalar arasında hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kırsal Malören Mahallesi'nde Ali K. (22) ile amcası Bekir K. (63) arasında hayvan otlatma yeri nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ali K, Bekir K. ve Meral K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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