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Şanlıurfa'da hayatını kaybeden polis memuru Özbal'ın cenazesi memleketine uğurlandı

Şanlıurfa'da hayatını kaybeden polis memuru Özbal'ın cenazesi memleketine uğurlandı
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Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 35 yaşındaki Başkomiser Hacı Murat Özbal için tören düzenledi.

Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 35 yaşındaki Başkomiser Hacı Murat Özbal için tören düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Hacı Murat Özbal, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Özbal için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, ailesi ve yakınları ile Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Özbal'ın naaşı, memleketi Konya'ya gönderildi.

Kaynak: AA
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