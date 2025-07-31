Şanlıurfa'da Hastaneye Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisine bıçakla saldıran zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, hastanede başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan Başhekim Yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat'ı bıçakla yaralayan İ.H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olay

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde dün, zanlı İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralanmış, saldırgan ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

Saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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