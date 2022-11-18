Şanlıurfa'daki hastanede kavga çıktı, dayak atmak için kullanılan malzeme herkesi şok etti Güncel Haberler Şanlıurfa'daki hastanede husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların kavga sırasında serum takılmasına yarayan demir çubukları da kullanması şok etti. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. HASTANE PERSONELİ ARAYA GİRDİ Serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa kavga Güncel Haberler

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