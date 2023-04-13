Şanlıurfa'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımına devam edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımına devam edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda belediyelerden görevlendirilen ekipler, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları kontrollü olarak yıktı.

Kentteki yıkım çalışmaları, şehrin işlek mevkilerinden Atatürk Bulvarı'nda başladı. Bölgede bulunan, şehrin eski yapılarından 10 katlı Emirgan Apartmanı da iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.